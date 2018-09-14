馬英九承諾黨產歸零跳票 挨批「法學博士連法律也不懂」

2018-09-14 17:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今天在高雄受訪時說，轉型正義問題應交由正常司法機關處理，應檢討促轉會或黨產會存在必要；對此，黨產會委員砲轟，馬曾公開宣布「黨產歸零」卻跳票，若那麼有見地，過去8年完全執政，不當黨產為何不自動還財於國？沒制定黨產條例要如何追討不當黨產，法學博士馬英九難道連法律也不懂？

馬英九認為，促轉會的事件是總體結構性的問題，自中華民國實施民主憲政以來，已被世界公認是民主國家，有關轉型正義的問題，應交由正常的司法機關處理就好。

馬英九說，民進黨另外設立機構就會出現權力使人腐化、絕對的權力使人絕對的腐化，現在他們在立法院席次最多，想訂什麼法案，就訂什麼法案，這些違法濫權情況簡直「匪夷所思」。

「法學博士馬英九，難道連法律也不懂？」黨產會委員反批，如果沒有黨產條例，司法機關要如何辦法處理陳年不當黨產問題，光是搬出時效抗辯，幾個如日產「轉帳撥用」變黨產變賣、舊中央黨部大樓案，根本走不下去。

委員指出，「黨產歸零」是馬英九當主席時自己的承諾，後來卻變成食言的政治芭樂票，難道要讓國民黨繼續坐擁數百億資產，一黨獨富、笑傲政壇，才是所謂的「時代正確」？

委員提醒，台灣雖解嚴30年，但事實上在2016年以前，國會由泛藍一黨獨大，黨產條例草案雖然法務部早在2002年就草擬完竣，但卻在國會被程序封殺數百次，一直延宕2016年8月，才得以立法通過。

委員提及，現在黨產會每個行政處分，相對人幾乎都不服而把案子帶入行政法院訴爭，現實上這就是交给「正常的司法機關」處理。難道，馬總統暗指行政法院是「不正常的司法機關嗎？」