蘇啟誠輕生 日本台僑王輝生透露他有委屈！

2018-09-14 15:06

〔記者李欣芳／台北、大阪電話採訪報導〕我國駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠今天上午清晨驚傳在大阪官邸自殺身亡，其輕生原因傳出與燕子颱風襲擊日本，不少台灣旅客滯留大阪機場，我駐日官員挨轟救災太慢有關，旅日台僑王輝生醫師今天下午接受本報訪問時透露，前2天他才與蘇啟誠透過電子郵件連繫，他雖肯定這段期間對方的辛勞，但蘇啟誠認為「這沒有用的，台灣的媒體沒人聽得進去」，言下之意，台灣許多媒體都不聽解釋，讓蘇啟誠的心裡很委屈！

台灣不少旅客日前滯留大阪機場，後來北海道又因強震導致不少台灣許客也滯留新千歲機場，台灣不少輿論紛紛指責我駐日外館救災不力。王輝生說，蘇啟誠認為台灣旅客滯留大阪機場這件事發生在他的轄區，為此蘇啟誠感到自責，心裡相當難過。

王輝生表示，今天得知蘇啟誠過世，他嚇了一跳，因為前天兩人還透過電郵進行連繫，他將最近有關觀察台灣旅客滯留大阪機場及新千歲機場的媒體投書寄給蘇啟誠，肯定這段期間蘇啟誠等駐日官員的辛勞。

王輝生說，颱風水患，重創關西機場，有數十名台灣自由行散客受了一夜滯留的委曲，卻在台灣的媒體掀起了千尺浪，有些不明究理的國人就乘機起哄，大肆苛責駐日官方，他旅日40年，身居大阪受災區，感同身受更是感觸頗深，當時努力搜集正確的資訊，公之於世，以昭大白，期能替不眠不休的駐日官員們洗清冤曲。

王輝生說，他另一方面將投書在自由時報自由廣場的報導「風波中的真相」、「一種災情 二種民情」兩篇文章提供給蘇啟誠，替對方加油，也盼知道真相後的國人，稍能示懷。

不過，王輝生說，蘇啟誠卻在電郵回覆他說：「所言甚是，同感，但沒人聽進去」。

「做得要死，卻被罵得半死！」，王輝生受訪時聲援蘇啟誠等駐日官員，他說，蘇啟誠今年7月才從沖繩辦事處調到大阪辦事處，根據他的觀察，蘇啟誠的行事風格其實很溫和。

據悉，蔡英文總統今天得知蘇啟誠輕生，在悲痛之餘，已指示外交部，全力協助蘇啟誠家屬辦理後事。行政院長賴清德院長也表達相當悲痛與不捨。

政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇啟誠處長擔任外交人員期間表現優異，是同儕口中認真的外交官，對於蘇處長不幸離世，賴院長已請外交部全力協助家屬處理後事，除期盼社會各界尊重家屬隱私，也期盼各界為正在前線為國努力的外交同仁更多鼓勵與支持。