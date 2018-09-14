公勇路年底前打通？ 屏縣府：是預計日期

屏東縣議員蔣月惠就公勇路拆遷案風波，連番質詢屏東縣政府工務處長楊慶哲。（取自屏東縣議會網站）

2018-09-14 16:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠與唐玉琴就公勇路拆遷案風波，今天在縣議員連番質詢屏東縣政府工務處長楊慶哲，因「翻舊帳」的成分居多，依舊各說各話沒有交集，當被問到公勇路能否如預定日期於今年底前打通？楊慶哲說，縣府會持與住戶溝通，依法行政。

屏東市公勇路拆遷案因蔣月惠咬了女警演變成全國關注議題，蔣月惠與不同意拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止拆除執行案，日前卻被法官裁定駁回，為縣府執行拆遷工作增添有利籌碼，蔣月惠今天詢問楊慶哲，如果反拆遷戶最後仍堅持不同意拆遷，縣府是否會強拆？楊慶哲只說，縣府會持續再溝通。

國民黨籍議員唐玉琴抨擊屏東縣政府處理公勇路拆遷案落得全盤皆輸，本來還有談判的空間，因縣府手法粗糙，使得全案陷入僵局，不同意戶立場堅定，縣府如何能在預定的今年底前打通公勇路，屆時又該怎麼辦？楊慶哲說，年底前完成是預計日期，縣府會將工程的重要性及立場向住戶說明，希望能順利完成。