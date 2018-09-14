吊掛新月橋反深澳電廠 綠色和平惹議

綠色和平人員吊掛在新月橋上，表達「撤回深澳」的訴求。（圖由綠色和平組織提供）

2018-09-14 14:45

〔記者何玉華／新北報導〕綠色和平組織今（14）天早上在新北市著名地標「新月橋」，以人體垂降懸掛布條的方式訴求政府撤回深澳電廠，並要求民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌明確回應是否支持深澳電廠興建；不過，因為垂降方式驚險，現場還有市府警察局、消防局及水利局派出的救援小艇及救護車在現場戒護。

綠色和平11日與台大、中興大學共同發表1份深澳電廠健康風險報告，指電廠營運後15年，產生的PM2.5恐造成全台約576人死亡，其中新北市民佔198人；綠色和平認為，3天過去，從執政黨到地方參選人，對報告揭露的科學數據置若罔聞，因此再度表達抗議。

綠色和平50名行動者，今日一早在新北市著名景點新月橋以攀爬、垂降、設置交通錐、懸掛布條等和平非暴力方式表達訴求，希望透過活動，重申「撤回深澳」的立場，也希望蘇貞昌站出來反對深澳電廠興建，並期待侯友宜進一步提出地方的再生能源政策。

對於綠色和平人員在新月橋上攀爬、垂降等驚險行動，新北市政府高灘地工程管理處表示譴責，認為人民團體有主張理念權利，但應遵守法令規定，行為已違法及危及自身安全，實屬不當；但基於安全及法規考量，隨即通知警察及消防協助處理，動員23人及救援小艇2艘、救護車1台於現場戒護。