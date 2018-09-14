埔里又有「網內互打」！這里335人 5親戚拚里長

埔里鎮人口最少的成功里，年底里長選舉卻有5人參選，高居全鎮第一。（記者佟振國攝）

2018-09-14 15:33

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮成功里人口僅300餘人，但年底里長選舉卻呈現參選爆炸，共有5人登記參選，高居全鎮33里第1，創該里有史以來紀錄，且5位參選人都是在地土生土長，互有血親或姻親關係，但最後只能有1人笑著迎接勝利，成為最親近卻又最殘酷的競爭。

埔里鎮年底代表、里長選舉參選踴躍，甚至不乏同室操戈，像是鎮代第3選區內即有大伯與弟媳同時登記參選，引起選民關注，同樣的「網內互打」也出現在成功里長選舉。

位處最偏遠的成功里，戶政單位統計人口僅有335人，是全鎮人口最少的里，人口老化外流，也是最有可能成為「極限村落」的一里，以往里長選舉不是同額就是2人角逐，這次高齡8旬的現任里長黃萬主不連任，改由兒子黃源斌代父出征，連同其他4人曾雪梅、陳紹章、彭惠珍、彭永增登記參選，一下子有5人角逐里長，創當地有史以來紀錄，且5位參選人也都有血親或姻親關係，最後只有1人能笑著迎接勝利，由於選舉人數約300人，因此票票珍貴，選情也從單純變複雜。

成功社區理事長徐福宏則樂見社區多位中生代居民參選，但希望是良性競爭，維持地方和諧，也為社區注入更多活力。