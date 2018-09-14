謝文進批逾6成消防車、救災裝備過期 林辦稱背離事實

2018-09-14 15:07

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市議會議長、市長參選人謝文進今召開「人命不值錢？有錢辦活動，沒錢換裝備」記者會，提出審計部106年度新竹市總決算審核報告，指竹市消防局有超過六成的各式消防車輛與救災裝備過期，但市府卻砸大錢辦活動、設看板，此舉令人痛心。

林智堅辦公室主任張哲修表示，林智堅任內4年，不論增加消防人員或添購設備，數量及金額都是歷任市長之最，謝文進背離事實的指控，令人深感遺憾。

消防局指出，4年來斥資1億2239萬元購置雲梯車、排煙車、警備車及各式搶救器材，並全面汰換救護外套、配發便帽、燈具。

至於車輛年限，消防局說，行政院「財務標準分類」列出年限是供各單位參考，實務上仍需看車輛及器材的保養情況，決定是否汰除。各式車輛、裝備器材每年度都編列充足的養護預算，目前所有車輛、裝備器材都維持良好使用狀態。

此外，消防局編制員額從87年起維持262人，林智堅在105年將編制增至306人，讓消防弟兄士氣大振。而過去4年，竹市消防員人數也從229人增聘至273人，明年更將補至滿額的306人。4年來的增幅，同樣創20年之最。

謝文進指出，據資料顯示，竹市消防局各式消防車輛共計176輛，有115輛已逾最低使用年限，其中，43輛消防車就有32輛過期，百分比達74.42％；77輛消防勤務車也有67輛過期，百分比達87.01％。

另外，消防局各式消防及救災裝備共計783件，卻有488件已逾最低使用年限，其中，6艘救生艇、5艘橡皮艇、55件化學防護衣已全數過期，百分比達100％。

謝文進認為，消防局各類救災車輛與裝備年齡過高，均不利救災。但林智堅卻花2千5百萬元在交流道設置像「開罐器」的裝置藝術，又用340萬元做「新竹300」4個公園看板，呼籲市府要全面汰換消防救災逾期裝備，這才是市長當前最要緊的事。