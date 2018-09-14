中國介入選舉？陳金德控藍營宜縣議員參選人招待樁腳出遊

2018-09-14 14:02

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德今天指控，宜蘭縣某國民黨提名的縣議員候選人，經常安排椿腳、選民到中國接受招待；招待過程中，對岸公開或暗示民眾支持國民黨候選人，這已經外力介入台灣選舉，年底選舉是國家安全保衛戰，該候選人已違反選罷法，他會透過管道向檢調反應。

國民黨宜蘭縣黨部表示，陳金德道聽塗說，國民黨不曉得他的資訊從何而來，無從回應。

陳金德身兼民進黨宜蘭縣五合一競選主委，今天成立競選發言人群，由縣議員候選人邱嘉進、林麗、呂惠卿擔任。陳金德致詞說，年底選舉是四大保衛戰，分別是行政改革價值保衛戰、民主深化保衛戰、台灣永續發展保衛戰及國家安全保衛戰。

陳金德提及國家安全問題說，台灣是透明開放社會，面對中國專制政權，對岸透過各種管道，用人跟錢介入、影響台灣社會與選舉，尤其介入台灣選舉很多年了，就他所知，宜蘭縣某國民黨提名的縣議員候選人，經常安排樁腳、選民到中國接受招待，對岸公開或暗示要支持國民黨候選人。

陳金德強調，這已經是外力介入台灣選舉，當事人也涉及賄選違反選罷法，國民黨這個候選人從事這樣子的事，已經好幾個月、甚至一年，這也嚴重危及台灣國家安全，議員選舉如此，以後總統選舉怎麼辦？

他指出，將透過相關管道跟檢調單位反應，這已涉違法且需偵辦，不宜在這裡講是哪個鄉鎮、是誰？但可以很肯定的講，是國民黨提名的某位縣議員候選人。