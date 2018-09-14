安樂園點土成金？ 高思博控黃偉哲收賄

2018-09-14 13:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天北上到國民黨中央黨部召開「揭開優質立委面具下的醜陋真相」記者會，指控對手民進黨台南市長候選人黃偉哲在10年前就被不肖廠商以400萬元買通，讓「崑陵山安樂園」點土成金，10年後黃喬事收錢過程更已經形成一套成熟的SOP，「大創案」直接將關說費用拉高到3000萬元。

高思博說，台南不要這種收錢又犯法的人當市長，要求黃偉哲立刻退選，如果黃偉哲願意認錯，請立即自首認罪，如果認為自己被抹黑，歡迎黃偉哲告他，大家法庭上見，讓證據說話。

高思博指出，10年前轟動一時的牛頭牌沙茶醬創辦人劉來欽去世下葬未經許可設立墓園行賄案，當初貪污雖然被判無罪，但收錢卻是事實，黃偉哲身為國會議員，看到有利可圖就收錢，令人不齒，雖然最後以「政治獻金」脫罪成功，但收受金錢的時間點與金錢用途，卻違反政治獻金法規定，根本就是「收賄關說」的錢。

高思博表示，「相信黃偉哲一定會說這是十多年前舊案，而且司法已還他清白」，他並強調，這不是舊案重炒，而是前案未了，因為法院判決書的筆錄譯文已清楚證實，黃偉哲的確經法院認定，牛頭牌總經理蘇國課為岳父劉來欽變更墓園行賄，交付2筆100萬元現金及200萬元政治獻金支票，共計400萬元，請託黃偉哲協助「去向營建署署長關心了解」「崑陵山安樂園」開發案進度，二者間有」對價關係」。

律師葉慶元則拿出「崑陵山安樂園」的空拍圖指出，這塊青山綠水在黃偉哲的關說下，已經變成墓地，黃偉哲有拿錢、有辦事，但是卻沒有罪，他強調，違反「政治獻金法」的法定追溯時效是20年，仍有3年有期徒刑的官司等著黃偉哲。

國民黨立委吳志揚則表示，黃偉哲違法收受政治獻金是經過法院判決的，為什麼可以不用判刑？用政治獻金的外衣去包裹犯罪事實，政治獻金可以有對價關係嗎？收賄就是收賄，居然還判無罪，讓他非常訝異，而且就算沒有貪污，也有圖利罪或恐嚇得利罪，他不能理解當初法院為何做出這樣的判決？