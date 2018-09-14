國民黨緊咬梨山餐會懸賞百萬 林佳龍陣營痛批「鬧劇」

2018-09-14 12:37

〔記者施曉光、黃鐘山／綜合報導〕今年百里侯選舉，國民黨志在必得台中市，為了強化指控台中市長林佳龍涉嫌「梨山餐會」賄選，還買廣告宣傳，林佳龍日前已經提告，國民黨台中市黨部主委陳明振今與文傳會副主委洪孟楷聯手召開記者會公布民調指出，目前仍超過7成的台中市民不知道林佳龍陣營涉嫌舉辦疑似賄選餐會，更呼籲台中市民與全國民眾高度關注，並請檢調認真查證偵辦。

對此，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅痛批，抹黑的人居然還有臉公布假民調？而這份假民調也正好曝露所謂賄選的指控全無憑據，根本一場鬧劇，負面選舉無法獲得人民認同。

國民黨指出，為避免相關人士透過媒體放話，隔空串供，偽造證據，台中市黨部呼籲台中市民站出來「拿獎金！護民主！」並徵求曾經受邀出席林佳龍疑似賄選餐會活動的檢舉人，如果可以提供相關事證並成功協助檢調單位起訴犯罪，台中市黨部將額外致贈新台幣100萬元獎金。

陳明振表示，由於多數台中市民不知情此事，國民黨才會透過報紙廣告向市民報告，四報廣告也僅刊登地方版面，市場行情可受公評，並沒有所謂花費重金的情形，反觀林佳龍陣營「利用公帑輔選預算何止百倍於此？」他並再度要求林陣營公布餐會帳冊及經費來源？

洪孟楷則表示，林佳龍陣營涉嫌舉辦疑似賄選餐會，經8月29日被揭露後，全國媒體都廣泛報導，台中地檢署也表示已分「他」字案調查，台中市是全台第二大城市，尤其是現任市長的疑似賄選，更應該用放大鏡檢視，不能被轉移焦點。

洪孟楷說，國民黨要問林佳龍三個問題：第一，梨山餐會到底一桌多少錢？含酒水平均算下來一個人的餐費是不是超過1千元以上？千元以上就足以構成賄選要件，現任市長難道不知道嗎？第二，梨山餐會的是誰邀請？誰埋單？讓參與民眾可以從原本的20桌變30桌，代表這就是無差別的請客，誰那麼大方宴請民眾？林佳龍要不要頒好人好事獎給「熱心市民」？第三，林佳龍競選團隊過去已有相關賄選判例，如今爆發相同案件，林佳龍這十多年來都沒有一絲一毫長進，對得起台中市民嗎？

國民黨並質疑，過去前總統陳水扁時代，都能勇敢起訴林佳龍團隊，判刑賄選確定，難道面會賄選，蔡英文總統不如陳水扁？