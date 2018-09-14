蘇煥智接續「虧機」 台南9/30再開音樂祭

蘇煥智為培養表演人才和聽眾，將舉辦音樂祭。（記者邱灝唐攝）

2018-09-14 12:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南先前因「瘋狂星期五」電音派對而喧騰一時，如今無黨籍參選人蘇煥智也將於9月30日在水萍塭公園舉辦「煥醒音樂祭」。被問及是否與無黨籍參選人林義豐比拚？蘇煥智急澄清，這是為提供場地給本土表演者。

蘇煥智今日在東區競選總部召開記者會，除了宣布前台南縣府秘書長孫重輝、前台南市府秘書長謝世傑、前工策會總幹事王敏行加入團隊之外，更公布市區總部成立大會將於9月30日舉行，且在水萍塭公園策畫「煥醒音樂祭-搖滾遶境」，由金曲獎評審蕭福德籌辦、金曲歌王謝銘祐挑大樑，之後也會在新營總部及佳里總部各辦一場。蘇煥智表示，台灣近幾年的音樂活動都是「進口」國外大咖，賺台灣人的錢，但大家該努力的應該是「出口」，將台南的文化、故事行銷到國際。

不過，由於無黨籍參選人林義豐主辦的「瘋狂星期五」和10月的動漫音樂節，主打團體都是國外大咖，外界好奇「煥醒」是否想一拚「虧機」。對此，蘇煥智澄清並非要跟林義豐一較長短，而是行銷台南故事、培養在地藝術表演者一直是他努力的目標，才會藉由音樂祭，拓展台南表演人才及欣賞觀眾。