挨轟救災慢 我駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺身亡

2018-09-14 11:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外交部稍早表示，我國駐大阪辦事處長蘇啟誠今日上午在大阪官邸輕生，外交部對此不幸事件，表達最深切的悲痛和惋惜。據悉，日前颱風襲擊日本，當時整個辦事處都在處理關西地區學生、僑民情形，但是否和蘇的輕生原因有關，尚待釐清。

外交部表示，蘇啟誠處長處事認真負責，擔任外交人員生涯期間表現優異，並不吝提攜後輩同仁，外交部對於蘇處長不幸離開，表達最深摯的沈痛與不捨。外交部將負起責任，全力協助家屬處理後續事宜，也期盼社會各界尊重家屬的隱私與心情。

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