反擊「假民調真抹黑」 林佳龍總部：藍營還有臉公布？

國民黨公布「疑似賄選」民調，張廖萬堅痛批，抹黑的人居然還有臉公布假民調。（立委張廖萬堅提供）

2018-09-14 12:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨今日公布「林佳龍陣營涉嫌舉辦疑似賄選餐會」民調，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅痛批，抹黑的人居然還有臉公布假民調？而這份假民調也正好曝露所謂賄選的指控全無憑據，根本一場鬧劇，負面選舉無法獲得人民認同。

林佳龍競選總部說，7日傍晚起陸續接獲巿民反映，指接到自稱是國民黨所做的民調電話，一開始就問受訪者「想請教你知不知道林佳龍後援會舉辦餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道請按1、不知道請按2。」但不論按1或按2，電訪就結束。

對此，林總部當天即緊急委請律師提告，盼遏止「假語音民調，進行真抹黑」的負面選舉手法，同時要求國民黨為此抹黑行為道歉。張廖萬堅批評，國民黨用這種「假民調真抹黑」，既沒有公信力，更是散佈不實謠言的骯髒手法，現在居然有臉公布？

張廖萬堅說，正常的民調樣本必需有性別、年齡、抽樣方法、正負誤差等說明，但國民黨民調完全沒有。所以今天記者會才改稱「巿場調查」，根本是鬧劇式的記者會，這樣的調查結果也顯示，先前的指控全無憑據，根本是抹黑，再次自打嘴巴、自取其辱。

張廖萬堅強調，他與多位民進黨立委已向檢察總長江惠民檢舉，務必要遏止這種最新型態的選舉奧步，檢察總長也回應並承諾持續加強地方查緝，並針對個案將進行通盤檢討；也再次提醒各地區、各黨派、各參選人切勿以假民調的手段企圖抹黑、以身試法。

張廖萬堅說，我們所認為的競選，應該是非常正向的方式，包括提出未來願景、政見想法，來獲取選民的認同，頻打烏賊戰絕非市民之福，希望國民黨停止所有抹黑及負面宣傳，回歸光明宣傳提出實質政見，還給台中市民正面選風和正常的生活步調。