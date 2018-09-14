挫折不是放棄理由 陳其邁：應持續推動轉型正義

2018-09-14 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為抗議促轉會失言風波，國民黨立委今日直衝行政院要找閣揆賴清德抗議。對於轉型正義遭受嚴峻考驗，民進黨立委陳其邁在臉書發文表示，轉型正義是台灣社會從過去的不義體制，邁向公義國家的關鍵過程。永遠不要因為挫折而放棄，「我們一定會完成這個承諾，讓公義成為這個國家的指紋，為已經逝去的先人、也為未來子孫，打造一個更美好的台灣。」

陳其邁強調，轉型正義是台灣社會從過去的不義體制，邁向公義國家的關鍵過程，透過真相的揭露、對於被害者的平反與賠償，以及對加害者的究責，來誠懇的面對過去發生的一切事實，深刻地檢討，並且經由完善的制度，不讓悲劇再次發生。

陳其邁指出，「促進轉型正義條例」與「不當黨產處理條例」，是他在立法院著墨甚深的法案，也是他自己做為立法委員，對於台灣邁向一個更公平正義的國家，所能夠做的最大的努力。

陳其邁強調，轉型正義的初衷與目的，是為了打造更公平正義，符合民主、自由，以及人權的國家。「我們在實踐的過程，讓台灣社會失望了，也讓轉型正義受到了不必要的誤解與傷害，這是我們必須負起的責任，但是我們從來沒有放棄，要讓公義在台灣這塊土地落地生根，成為我們立國基礎的初衷。」

陳其邁認為，挫折不是放棄的理由，只有更加努力，爭取社會認同。在具體做法上，應要持續推動威權時期的檔案與遺址保存、透過口述歷史與相關證據，為受難者及其親族進行平反、絕不迴避在揭露真相過程中，討論與公布加害者應負責任。

陳其邁提及，最重要的，就是堅持已經初步法制化的運作架構，持續深化，台灣社會對轉型正義的期盼，猶如好不容易盼來的孩子，希望它成長茁壯，不願看到它受到任何傷害。希望社會大眾能理解這種深厚的感情，我們也都希望看到轉型正義在台灣落實、完成的那一天。