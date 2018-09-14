民進黨團敲定召委名單 另決議總質詢時間減半

2018-09-14 12:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘今天表示，黨團會議已決定召委選舉名單，也決定要將立委總質詢時間減半。至於時代力量要求行政院長專案報告中國對台灣民眾開放居住證一案，柯建銘則表示，立委可以藉由總質詢時間發問，民進黨團也會提出相關法案。

立法院8個常設委員會將於27日進行各委員會召委選舉，民進黨團推出召委名單包括：內政委員會管碧玲，外交及國防委員會邱志偉，經濟委員會蘇震清，司法及法制委員會周春米，財政委員會由王榮璋、施義芳與國民黨抽籤決定，教育及文化委員會則有陳亭妃、鍾佳濱抽籤，交通委員會由林俊憲、陳明文抽籤，社會福利及衛生環境委員會吳焜裕、陳曼麗進行抽籤。

柯建銘表示，這個會期有許多重大議題，行政院長賴清德因治水專案報告、總質詢等等，待在立法院的時間拖得比較長，因此，黨團會議決定，黨團成員總質詢時間減半或改書面質詢。

而今天中午召開行政立法協調會報，由行政院長賴清德主持，柯建銘表示，將討論立法院新會期優先法案並決定哪些優先法案順序、國會開議後包括治水等重大議題，朝野間攻防與行政部門交換意見。

至於時代力量立法院黨團提案要求談話會後，馬上召開院會邀請賴清德針對中國對赴中台灣民眾開放申請居住證一事專案報告。柯建銘表示，總質詢可以問，民進黨團也會提出法案。

此外，民進黨團內政委員會政策小組原定今天11時與陸委會主委陳明通會面，討論中國核發港澳台居民居住證之因應作為，也合併與行政立法協調會報一起進行。