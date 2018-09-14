鄺麗貞稱大年初一與小英同框是巧合 被爆1週前就自薦

2018-09-14 11:33

［記者黃明堂／台東報導］前台東縣長鄺麗貞昨晚接受電視專訪時提到，大年初一到天后宮與總統蔡英文同框，是「巧合」相遇後獲禮遇，不過，知情人士指出，早在當天的一週前，鄺就已到天后宮請求安排與總統一同揭匾，如果說是巧合，不合常理。

國民黨籍鄺麗貞違黨紀登記參選縣長，動機引發外界諸多揣測，其中一項就是向民進黨靠攏，不過，她昨晚在電視受訪時已撇清是受綠營慫恿及交換條件。

不過，今年大年初一總統蔡英文到台東天后宮發紅包時，鄺麗貞是在場唯一的藍營人士，與蔡一同為牌匾揭開紅布，並且站在蔡身邊合照。

這個畫面引發她向綠營靠攏的聯想，但鄺昨晚受訪時提到，家族每年大年初一都會到天后宮拜拜，那天也是依慣例拜拜，碰巧遇到蔡總統，並被禮遇一同揭匾。

不過，鄺的說法被知情者爆料說根本不是那回事。鄺麗貞早就得知蔡英文大年初一要到天后宮，並在一兩週之前就到廟裡找董事長林有德，拜訪幫忙安排跟總統揭匾，但廟方說國安單位早已排定揭匾人員，且廟方無此權限，建議她找民進黨立委幫忙。

知情者說，初一那天，原排定揭匾的台東縣長黃健庭未到，那時一位綠委的妻子拉著鄺麗貞到揭匾位，介紹給總統，雙方擁抱，隨後由鄺拉原給黃健庭的繩子，參與揭匾，後來全體大合照時，鄺也主動站到總統身邊。