18藍委爬牆闖入行政院 抗議促轉會淪打手

國民黨立委闖入行政院抗議促轉會淪為選戰打手，要見閣揆賴清德但撲空。（記者李欣芳攝）

2018-09-14 11:42

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕促轉會副主委張天欽因被爆料曾在幕僚會議上點名要求「操作」國民黨新北市長候選人侯友宜是轉型正義的惡劣例子，引發政壇風暴，國民黨18位立委今天上午兩路進擊，先前往監察院要求監委進行調查，在無預警爬牆闖入行政院，要求見院長賴清德，但卻撲空。

國民黨團上午由總召江啟臣帶隊前往行政院，表達「廢東廠、清查政府張天欽們、蔡賴負起政治責任」等三項訴求，但由於事前沒有先約定，江啟臣等十多位藍委被擋在行政院的大門之外。

江啟臣表示，遺憾賴揆不開大門見人，以如此方式對待國會議員，這也顯示民進黨政府已經長期把自己關在拒馬裡面，與外界斷絕溝通，還讓藍委們要以爬牆方式才能進得了行政院圍牆內，卻只能被關在門外，受警察包圍。

由於不得其門而入，並且與行院院秘書長卓榮泰溝通無效，藍委只能在大門外高喊「賴清德出來面對」、「賴清德下台」等口號。

此外，國民黨文傳會代理主委唐德明、副主委洪孟楷今天上午前往監察院，舉發張天欽等人違反行政中立已不適任，並要求監察委員主動調查，維護五權分立。