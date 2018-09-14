立院談話會表決通過21日開議 25日邀賴揆率部會報告治水

立法院今天上午召開全院談話會討論開議日相關事宜，時代力量黨團主張今天下午就開議，並邀行政院長賴清德下午到立法院針對中國發放台灣人民居住證一事進行專案報告（見圖），但民進黨團主張21日開議，最後經表決通過民進黨團提案。（記者羅沛德攝）

2018-09-14 11:15

〔記者施曉光／台北報導〕立法院今天上午召開全院談話會討論開議日相關事宜，時代力量黨團主張今天下午就開議，並邀行政院長賴清德下午到立法院針對中國發放台灣人民居住證一事進行專案報告，但民進黨團持反對立場，主張21日開議，最後經表決通過民進黨團提案，21日當天邀請行政院長率各部會首長進行施政報告並備質詢，25日邀請賴揆率相關部會報告有關中南部水災治水機制並備質詢，質詢時間國、民兩黨團各佔兩小時，時代力量、親民黨團各佔45分鐘。

時代力量黨團今天一早就到議場遞案，要求在談話會後馬上開議，召開院會邀請賴揆針對中國發放台灣人民居住證一事進行專案報告，不過民進黨團認為立法院根本都還沒開議，必須等開議後再討論，並主張21日再開議。

民進黨立委鄭運鵬發言強調，這樣的安排與過去慣例差不多，以往立法院開議時間多落在9月20日前後，因此21日開議並沒有比較早或比較晚。

時代力量立委徐永明則說，立法院已經休會了70幾天，既然今天大家都已經在立法院，下午就可以開議，沒有理由再多休息一週。

國民黨在談話會則主打促轉會爭議，該黨立委吳志揚發言表示，台灣的民主憲政運作已經失常，因此國民黨團要將立法院本會期定位為「民主除垢期」，要求檢察總長比照美國「水門案」擴大調查背後有無「影武者」，交付主張「操作」國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義惡劣例子的促轉會副主委張天欽任務。

國民黨立委王育敏則表示，當初張天欽是被誰提名？68票同意張天欽人事案的民進黨團，則應深刻反省，她並宣布國民黨團本會期將推動制定慰安婦名譽恢復賠償條例。