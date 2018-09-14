陳景峻辭北農董事長 喊話吳音寧「各人造業各人擔」

2018-09-14 10:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司爭議多時，使得北農董事長、台北副市長陳景峻今天上午宣布請辭北農董事長，表明只會撐到9月底，在此之前，希望台北市長柯文哲再找到合適的董事長人選。陳景峻表示，請辭原因，主要是擁有多重身分的角色混淆，以及感概北農成為政治角力場所。至於離職是否與北農總經理吳音寧有關？陳話中有話的說，「也沒有啦，但各人造業各人擔。」

陳景峻表示，他從去年6月兼任北農董事長以來，已經向柯文哲提過4、5次請辭要求，過去柯文哲都拜託他再多幫忙，這次是12日晚間再向柯文哲提起後，表明13日台北市議會總質詢結束後，就要在14日宣布請辭，柯文哲才勉為其難同意。

陳景峻說，他請辭北農董事長，最主要有兩個問題一定要凸顯，第一是他身兼副市長與北農董事長，而北農的監督機關是台北市政府市場處， 而市場處針對北農違法或需要監督的，都需要由市場處處理，他作為副市長又得去監督市場處，會角色混淆。

陳景峻接著說，第二點，是北農這一年多來紛紛擾擾，北農公司與市政府的問題，他都希望圓融處理，但中間產生許多枝節，這會對市長、農委會、中央民進黨都產生傷害，因為媒體針對一些問題，會把一些問題作為政治操作或政治解讀，他在當中無法正常運作，所以覺得還是辭掉最好，且他希望北農提供教育平台給供應商、保障農民外，也要提供好又安全的食品給消費者，但現在北農卻成了政治角力的場所，是他所不樂見的。

至於是否因吳音寧導致心力憔悴？陳景峻說，也沒有啦，各人造業各人擔，她（指吳音寧）自己有什麼事，自己去擔，她認為不進議會是對的，就自己去承擔。

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