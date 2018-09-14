公衛護理師頻遭暴力攻擊 立委籲應交專業人員處理

2018-09-14 10:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣的公衛護理師訪視病患頻遭暴力攻擊，出現人身安全危機，時代力量立委高潞‧以用今召開「國家建構社會安全網、居家訪視安全誰保障」記者會，她建議，在精神患者居家訪視部分，應建立精神衛生專責單位，或由社區心理衛生中心接手更適合，回歸專業關懷訪視員。

高祿‧以用表示，今年8月底高雄市苓雅衛生所發生一件憾事，公衛護理師在居家訪視時遭無預警攻擊，住進了加護病房，護理師與犯人有長期互動，為何還會出現這種情況？

高潞‧以用指出，國會辦公室進透過卷調查發現，在556名受訪者中，曾做過居家訪視的公衛護理師，有高達451起曾遭言語辱罵、297起遭言語威脅、197起言語或行為性騷擾，也有將近101起曾遭受肢體暴力。

高潞‧以用提及，還有個案會跑到衛生所追打公衛護理師，據調查，有9成多公衛護理師獨自家訪，僅25例有同仁陪同、5例有警察陪同，台灣的衛生所目前僅有8處有警衛編制。

醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，過去一年遭受最多人身攻擊及性騷擾的行業，為醫療保健、社工服務，社工人員第一次家訪，門後的危險是未知。

劉淑瓊指出，第二問題是裝備不足，可不可以提供公務車？再來是因為人力不足，警方有無人力可以支援，陪同訪視時在外面等，讓護理師自己進去，這樣真的有用？希望政府能多投入經費、人力，不要等到發生暴力才說是個案。

「建構安全網不要再受傷！」時代力量高雄黨部執行長林于凱表示，現行規定面訪比例要4成以上，或許可以視訊訪視，有些個案根本不用一直重複訪視，應視情況調整，而非僵化規定次數。