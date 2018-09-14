高雄深夜趕工鋪路 許立明致歉：弟兄血汗被政治口水淹沒

高市工務團隊持續趕工刨鋪道路、整補坑洞。（記者王榮祥翻攝）

2018-09-14 07:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕看著高市工務局團隊犧牲睡眠，利用深夜趕工刨鋪道路的影片，高市代理市長許立明有感而發指出，唯有正視自己的瘡疤，才能看到我們的進步，他也向所有辛苦的工務弟兄致歉，認為是自己的無能，讓弟兄的血汗、被淹沒在政治口水中。

8月連續兩波強降雨，造成每天需承受3萬多輛貨櫃車碾壓的高市道路，瞬間坑洞處處，也引發各界非議、批判高市道路品質。

工務團隊為確保交通安全，豪大雨期間即利用空檔臨時填補，後續則逐一進行大面積修整、或整個路段刨鋪，為降低對社區的影響，許多作業都利用深夜人車較少時進行，甚至冒著雨趕工，還必須設法把噪音降到最低。

直到近期北部因豪大雨也淹了水，大家才開始正視極端氣候的衝擊，然而還是不斷有政治口水，頻頻讓坑洞議題失焦。

高市代理市長許立明檢視工務團隊雄工夫臉書的深夜刨鋪道路影片，突然感慨良多，直言是自己的無能，讓弟兄的血汗被淹沒在政治口水中。

他想起高雄許多道路，每天要被3萬7千多輛貨櫃車碾壓，大雨過後留下不斷被嘲笑的5千個坑洞，跟自己的不足，對於不為風雨、不眠不休的工務弟兄感到相當抱歉。

許立明也期許，唯有正視自己的瘡疤，才能看到我們的進步。

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