CNN：美國防部拒派陸戰隊進駐AIT

美國在台協會內湖新館外觀。（資料照）

2018-09-14 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕原本美國國務院要求美軍安排陸戰隊進駐美國在台協會（AIT）內湖新館，但有3名美國官員向《美國有線電視新聞網》（CNN）透露，美國國防部拒絕了國務院的請求，原因為資源有限。

《CNN》13日報導，其中2位美國官員表示，上個月國防部長馬提斯（James Mattis）決定拒絕國務院的這項請求。

一名國防官員告訴《CNN》，在請求被拒絕之前，軍方規劃人員原本預計美軍陸戰隊最快可在下個月抵達台灣。

當被問到這一決定時，國務院一名官員告訴《CNN》，「我們不討論有關保護我們設施或人員的具體安全事宜。」美國國防部發言人羅根（Christopher Logan）也說，不討論有關機構或人員保護的特定安全事宜。

雖然美軍陸戰隊可能被派往台灣的消息，引起了北京方面的警告，但一名國防官員告訴《CNN》，該請求因資源有限問題而遭到拒絕，並不是怕激怒中國政府。這名官員還說，國務院沒有事先告知五角大廈，AIT新館完工後需要進駐美軍陸戰隊，這導致了請求被拒絕。

美國務院：AIT新館維安與現址做法相同

對此國務院發言人表示，和AIT現址的作法相同，將與當地政府合作，聘用少部分美籍人員和多數台灣雇員，維護AIT新館的安全。他也說，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。