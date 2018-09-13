張天欽辭職 馬英九：仍需調查清楚

2018-09-13 20:49

〔記者林良昇／台北報導〕對於促轉會副主委張天欽因不當言論閃電請辭，前總統馬英九表示，張天欽在會中自稱是「東廠」，完全不可思議，雖然張已辭職，但還是必須了解一下還有哪些人參加這樣的做法，這絕對不能在一個實施民主憲政的國家發生。

馬英九今晚至中選會樓下探望推動「已核養綠」公投絕食的民眾，馬受訪時被媒體問到關於張天欽在內部會議點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，甚至自認促轉會是「東廠」而請辭的事件。

馬英九表示，對於事件感到意外，他認為，不管是不當黨產條例或促轉條例，都是「時代錯誤」，執行的方法不符合憲法原則，在台灣已經30年實施民主憲政的情況下，不需透過這樣的方式。

馬英九認為，現在的台灣不是戰後要去納粹化的德國，也不是兩德統一後東德和東德政黨已經消失的情況，既然用的話，就一定要用合乎憲法的方式，不能夠違反法治國的原則，不能夠採取有罪推定、專案立法，會使得我們的民主變成不自由的民主，絕對不是人民所樂見的。

對於張天欽點名侯友宜與選戰掛勾，馬英九說，這是他覺得最不可思議的一面，假如真的要促進轉型正義的話，怎麼能夠跟選舉結合？張天欽自稱是「東廠」，完全不可思議， 雖然張辭職了，但還是必須了解一下，還有哪些人有參加這樣的做法，這絕對不能在一個實施民主憲政的國家發生。

媒體詢問，政府中是否有更多「張天欽」？馬英九則表示，他不敢這樣說，但希望調查清楚，如果推動轉型正義，本身不能採取不正義的方式。