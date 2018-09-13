陳其邁：未來市府局處正副首長女性比例 要超過1/3

2018-09-13 23:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天參加婦女後援會，並發表婦女政策，他承諾未來市府局處正副首長女性比例要超過1/3，保障女性參政權益，也將提供懷孕媽媽產檢的車資補助。

陳其邁今天出席婦女後援會，在現場2千多位「姐妹們」見證下，簽下「ＤＰＰ姊妹幫」誓言，並發表他的婦女政策。

出席的高雄市議會議長康裕成表示，她看過陳其邁的認真，每天清晨7點就開始「奪命連環call」，到了晚上11、2點還在交代事情，這代表陳其邁的眼睛從睜開到晚上睡前，都在擔心高雄的事情，為了高雄這麼拼命的人，只有陳其邁。

陳其邁婦女後援會總會長、高醫大教授王秀紅強調，陳其邁的專業是醫學跟公共衛生，這對高雄非常重要，且他的行政經歷豐富，也非常關心多元族群與新住民，更提出完整務實的婦女政策。

陳其邁致詞時說，未來市府局處正副首長女性比例，要超過1/3，保障女性參政權益，並加強女性及女權團體的互動，也會與所有市議員共同推動友善女性朋友的措施，落實女性生理假跟育嬰假等政策，進一步要求國營跟民營企業，落實女性相關權益的保障。

針對婦女朋友關心的婦女福利及托育政策部分，陳其邁說，將提供懷孕媽媽產檢的車資補助，除了到府坐月子外，也要提供到府相關育兒、衛教服務。

托育政策部分，陳其邁提出托育幼教一條龍，並設置更多公托、臨時托育，公私協力，提供優質、平價、普及的托育，增設更多友善親子的公共空間、親子停車位等，並提供婦女創業、二度就業的平台，對婦女朋友的安全及照顧更有保障。

陳其邁說，此外，高雄是移民的城市，有許多新住民母親，未來除設立新住民服務單一窗口外，還會推動一區一婦女、一區一新住民的服務中心，做新住民最堅強的後頭厝。