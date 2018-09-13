美女刺客報到！鹿港23歲大眼妹 詢問度破表

大眼正妹張愉婕東吳大學法律系畢業，23歲的她登記參選鹿港鎮代表。（記者劉曉欣攝）

2018-09-13 20:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩下2個多月，鹿港小鎮各地掛滿的看板與布條，其中詢問度最高的，就是登記參選鹿港鎮代表第三選區的張愉婕，大眼美女參選，所有人都在問，「這是誰？」、「這是誰家的女兒？」

張愉婕東吳大學法律系畢業，今年23歲的她，念大學期間每星期都回家，自認是個在天龍國念書、但很依戀海口家鄉的女孩，從來沒想到從政的她，因為今年阿公過世，她在治喪期間看到許多上了年紀的親族與鄉親，發現年輕人都往大都市跑，頓時她有了個想法，想要留在家鄉服務，就從最基層的代表選起。

當她主動跟父親說起自己的從政生涯規劃，在鹿港農會擔任理事的父親馬上就投反對票，認為女性從政之路太辛苦，應該像其他女孩一樣，考律師、談戀愛、交男友就好，但張愉婕不為所動，說自己念的是法律系，希望能夠把所學的東西回饋家鄉，改變就要從基層做起，年輕人不能置身事外。

張愉婕取得父母的同意後，7月才對外宣布投入選戰，希望能以青年力量、清白參選為訴求，來爭取選民的認同，原本是個皮膚白皙的清新美人，在天天家戶拜訪下，整個人已黑了一圈，她笑說，再辛苦都要走下去，這是自己的決定。

鹿港鎮民代表第三選區應選3席，共有5人登記，除了3名現任代表吳豐滿、王順昌、施信任以外，新人有32歲王麗雯，以及23歲張愉婕。

王麗雯畢業於逢甲國貿，曾經當過業務、鹿港鎮公所專員，以民進黨籍登記參選，甜美的王麗雯已婚，已升格當媽媽，新人參選，來勢洶洶。

除了新人，尋求連任的吳豐滿是前鹿港鎮長黃正隆的妻子，已連任兩屆鎮代；施信任以民進黨籍登記參選，也連任兩屆鎮代；政壇老將王順昌，已經連任六屆鎮代，現任鎮代表的實力也非常堅強，讓鹿港鎮代表第三選區的選情，更加激烈。