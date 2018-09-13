傅崐萁中秋節過後 25日發監執行

花蓮縣長傅崐萁（第一排右2）因炒股案遭判刑8個月定讞。（記者王錦義攝）

2018-09-13 18:45

首次上稿 18:23

更新時間 18:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁因炒股案遭判刑8個月定讞，花蓮地檢署收到通知後，執行檢察官今天業已核發傳票，並由地檢署派員在剛剛6點親送花蓮縣政府，並已由傅親自簽收合法送達，地檢署指出，通知傅崐萁應於9月25日上午10時到署執行。

花蓮地檢署指出，原則上報到後就立即發監執行，除非當庭提出極具說服力的證據聲請延緩執行，比較常見申請延緩執行的原因，也是身體、家庭或工作因素，尤其是健康因素。

傅崐萁可能發監到戶籍所在地的花蓮監獄執行，花監指出，若屆時入監後，將被分發至兩人一間的「義舍」房，教化科之後視考核情形，決定傅要在工廠工作，還是做清潔雜役等工作；傅最快明年春節才可獲懇親機會。

花蓮監獄秘書王恩先說，傅崐萁屆時先報到核定身分，再進行健康檢查、配置居住舍房處所、三餐伙食供應準備等程序，第二天必須理髮。

收容人一早6點50分就要起床，7點半開始早餐，8點半點名完畢，之後有專書研讀、集體教誨等行程；每天有午休，以及各兩次10分鐘自由活動時間，下午5點開始晚餐、6點要點名，接著房內活動、晚自習，9點準時就寢。

王恩先說，花蓮監獄本月20日有中秋節懇親活動，但收容人入監後，須經一個月考核才可懇親，傅最快要明年春節，才能有和家屬碰面機會。而因傅被判刑期未滿一年，無法申請假釋，若要申請役外監，也因刑期較短，法務部可能不會批准。

花監指出，收容人刑期7年以下、在監達2個月，才可提出申請役外監，再後經獄方2個月時間審議，最少也須花4個月時間，且有限制罪名，如因販毒入獄，或是累犯的收容人，不能申請。傅先生雖符合條件，但因刑期過短，申請通常不會通過。