柯市府百歲人瑞紅包禮卷800元 姚文智：提高到「8888」

姚文智表示，之前有民眾向他抱怨，北市府給百歲人瑞的賀禮只有800元紅包、1個小蛋糕跟一個沒有裱框的中堂「好小氣」；若他當選市長，不只要恢復重陽敬老金，百歲人瑞的禮金還要加碼到「8888」。（記者簡榮豐攝）

2018-09-13 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天（9月13日）在大同區，與當地居民共同舉辦「與鄰有約」座談會，會中姚文智談到重陽敬老金一事，表示他昨天在拜票時遇到一戶人家陳情，抱怨北市府給百歲人瑞的賀禮只有價值800元的禮卷、1個小蛋糕跟一個沒有裱框的中堂「好小氣」；姚文智表示，若他當選市長，除了要恢復重陽敬老金外，百歲人瑞的禮金還要加碼到「8888元」，向老人家與家族祝賀。

綜合媒體報導，當天姚文智在座談會中宣傳自己的政見，不過現場有許多與會的長者當場向姚文智抱怨，別的縣市都有重陽敬老金，「全台灣就只有台北市沒有！」，姚文智除了承諾會恢復外，隨後還提到，昨天他在掃街拜票時，有民眾向他抱怨，日前自己的母親歡度百歲生日，但是台北市府只送1幅沒裱框的中堂、1個8吋的蛋糕跟1包裝有價值800元禮卷的紅包，直呼「如果你做了市長，不要這麼小氣啦」

姚文智表示，未來他若當選市長，不只100歲的長者會發紅包，90歲的長者他也會發，而且只給價值800元禮卷的方式也可以再調整，對於百歲人瑞的心意，至少也要升到8888元，為老人與家族表達祝賀；他強調，高齡化社會不應只有冷硬的長照政策，還要有行動向長者表達市府的溫暖與關懷。