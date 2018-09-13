促轉會「打侯」風波 真促會：轉型正義應加緊實踐

2018-09-13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕促轉會副主席張天欽近日因「除詬法」，及點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作，很可惜！」，引發軒然大波，張天欽已請職負責，促轉會也公開道歉，但「台灣民間真相與和解促進會」於今（13）日發表聲明，認為此事已經重創正在進行的轉型正義工程，但轉型正義相關工作應該加緊實踐，不因少數個人的不當言行而受到誤解或影響。

促進會今日下午5點許針對張天欽請職，在粉專發布聲明，認為此是重創轉型正義的工作，因為「轉型正義的主要目標在追查真相、撫慰受害者、追究加害者，並凝聚集體共識達成社會和解」，因此促進會認為「不該因少數人的不當言行受到影響」。

促進會也向政府喊話，轉型正義長期由社會團體與民間組織推動，因此「轉型正義的實踐，根植於台灣社會的普遍需求，並不是促轉會成立才開始、也不該因促轉會而結束」。

聲明也向促轉會提出3點諫言，首先要把握這2年期間，「確立轉型正義工作的優先順序與制度性建置」，再來「政府各部門應持續落實轉型正義事項」，最後借鏡外國的轉型例子，但並非全套複製，而是依據台灣的社會脈絡形成。

促進會也針對加害者識別、清查或責任問題，認為「政府重要職位任命或競選民選首長的政治人物，都必須面對是否曾參與或協助威權時期壓迫行為的檢驗」，因此轉型正義工作和選舉無關，應針對加害者議題就事論事進行討論，並非迴避。

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