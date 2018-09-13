批林佳龍動員區長當分身宣傳政績 盧秀燕：請蔡總統管管他

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右三）、立委江啟臣（右二）及黨籍市議員召開記者會，要求台中市長林佳龍說明動員區長一事。（記者張菁雅攝）

2018-09-13 17:54

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨陣營接獲兩張截圖爆料，內容台中市長林佳龍在「區長工作群組」要求首長當他的分身，放下較不重要的一般業務，全力投入組織動員。國民黨台中市長參選人盧秀燕今天召開記者會，把林佳龍比為前行政院促轉會副主委張天欽，指林佳龍行為已涉及違法，呼籲檢調及監察院介入調查。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷說，公務員本應依法行政，區長就是「小市長」，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接的溝通，市長也期待政務官及各區首長應就其政策及政績辯護，讓市民了解市府政策推動及未來方向願景，以市政的成果來獲得市民認可。特別在許多市政遭到抹黑、謠言攻擊的此時，呼籲國民黨勿片面解讀，以正面的價值爭取市民認可。

國民黨台中市議員張瀞分前晚接獲兩張截圖訊息，一則內容為「誠懇拜託各位首長發揮傳教士的精神，到各社團、公司企業、公協會、親友團體宣傳市府政績，做佳龍的分身，平均一天至少一場，積少成多、團結力量大，您將至少影響一萬人」。

另一則是「拜託各位首長同仁盤點所有組織內外的人脈關係，先放下手中較不重要的一般業務，增加時間全力投入組織動員的行程，展開拜託、再拜託，而這將至少增加5萬票」。兩張截圖來源為自通訊軟體的「區長工作群組」。

盧秀燕說，民進黨主政下出現許多的「張天欽們」，違反行政中立、濫用職權、假借公家資源圖利自己及迫害他人，林佳龍不但是張天欽第二，而且有過之而無不及，因此，她稱林佳龍是「天欽佳龍」。

她說，林佳龍要求公務人員為其組織動員、幫忙拉票，已經涉及違法，包括公務人員行政中立法、刑法第131、134條，以及公務員懲戒法第2條等，同時嚴重影響市民對政府的信任和對公務員看法。

盧秀燕也說，如果她擔任市長，不會叫公務人員幫她拉5萬票，而是告訴所有公務人員認真拚經濟，讓每個家庭經濟所得增加5萬元，這才是市長應該做的事。

盧秀燕說，許多公務人員看不下去林佳龍的行為，已經錄音及截圖自保，她提醒林佳龍自重，同時請蔡英文總統管管林佳龍，2005年林佳龍競選團隊涉及賄選案，當時是陳水扁當總統，照辦不誤，如果蔡英文不敢辦林佳龍，就連陳水扁都不如。