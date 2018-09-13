韓國瑜：推動共享電動機車租借 打造高捷最後一哩路

2018-09-13 16:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對交通部昨天原則通過高雄捷運黃線的可行性研究；國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天表示，他非常期待捷運黃線完成，他當選市長後，對於大眾運輸網絡無法打通的地方，將推動共享電動機車的即時租借服務，以打造高雄捷運的最後一哩路。

韓國瑜指出，高雄市的捷運網，比起台北市差了一大截，目前只有橘、紅兩線是遠遠不夠的，也造成民眾搭乘捷運的意願不是非常強烈。

韓國瑜強調，因此，他不僅主張高雄捷運紅線延伸到路竹、林園，必須盡快動工，對於交通部通過高雄捷運黃線的可行性研究，以及捷運黃線納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，他個人更是抱持審慎樂觀的態度。

為提高民眾搭乘捷運的意願，韓國瑜主張，高雄市未來一定要完善接駁捷運的大眾運輸網絡，由於高雄市幅員廣闊，對於大眾運輸網絡無法打通的地方，市府有必要推動共享電動機車的即時租借服務，以打造高雄捷運的最後一哩路。

韓國瑜說，高雄市未來必須邁向電動載具的友善城市，具體的措施包括：在捷運站、輕軌站、高鐵站、火車站等地方，提供便利的電動機車即時租借服務，租稅鼓勵企業到高雄市，投資設立電動汽、機車廠。

此外，應鼓勵便利商店、賣場、停車場，設立充電與換電站；依高雄市電動機車的數量提供較高比例的停車位，電動車停車位，並可提供充電或換電的服務；高雄火力電廠及空汙排放工廠的空汙費，用於補助民眾購買電動汽、機車等。