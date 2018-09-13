法務部長證實 調查局長人選選前確定

2018-09-13 16:17

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局長蔡清祥7月轉任法務部長後，留下的調查局長懸缺至今覓無合適人選，面對史上規模最大的九合一公職人員選舉綁公投將於11月到來，蔡清祥今日證實，將在近日內確定調查局長人選，以利查賄。

蔡清祥今日出席「反賄宋江陣 、幸福向前行」記者會，記者問到，調查局副局長林玲蘭已代理局長兩個月，是否會真除？或由檯面上、已曝光的人選接任？蔡清祥語帶保留，未說明會從體制內或空降選材，但強調「很短的時間就會確定」！

今日出席記者會的除了有蔡清祥，還有檢察總長江惠民、中選會主委陳英鈐、高檢署檢察長王添盛等人，記者會由今年高雄內門宋江陣冠軍隊伍「龍華科技大學民俗藝陣社」揭開序幕，表演象徵抵抗外敵、愛鄉愛土的宋江陣與舞龍。

蔡清祥指出，103年反賄選認知民意調查顯示，近九成民眾認同檢舉賄選是公民該做的事，而歷年來的檢舉案中，民眾舉發也佔大多數，法務部除了祭出最高千萬元獎金，也保證「一定會保護檢舉人的身分與安危」。

陳英鈐表示，本次是歷年來規模最龐大的選舉，光是符合九合一選舉的選民就有1920萬人，再加上公投法下修投票年齡到18歲，目前中選會手上有10個公投案進入第二階段，預料多數都會成案過關，符合公投資格的選民更高達1979萬人，讓今年的九合一綁公投選舉堪稱「空前」！

有媒體問到，促轉會副主委張天欽一席「打侯」說，是否有意圖使人不當選之嫌？蔡清祥回應，這是個案，法務部無法評論，陳英鈐則說，張天欽的言行確實不合適，但中選會非主管機關，也無法表達立場。

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