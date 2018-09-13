促轉會爭議 洪耀福滅火：不恰當的人在裡面「練肖話」

2018-09-13 16:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕促轉會前副主委張天欽因於內部會議發言失當，遭批淪為鬥爭國民黨新北市長候選人侯友宜工具，昨黯然辭官。民進黨秘書長洪耀福今表示，張天欽行為不恰當，讓促轉重要工作受挫，當然要負責任。但他也說，沒人去指使張天欽，內部人士開完會後，也沒有人去執行，民進黨更沒拿這議題打侯友宜。強調這純粹是在不恰當的會議，不恰當的人在裡面「練肖話」（台語）、打嘴砲、講幹話。

針對侯友宜反擊促轉會，洪耀福表示，侯友宜很奇特，好像被受害很嚴重，「但有人攻擊他嗎？哀得那麼大聲」，尊重國民黨的選舉策略。但事實上，沒人拿此事攻擊侯，民進黨也沒拿此事當選戰主題，所以侯友宜哀這個做什麼？

洪耀福說，侯友宜在威權時代的作為要接受檢驗，但不只侯友宜，每個人都是。不會因為是候選人就豁免，或是候選人就放大攻擊。民進黨也不會用這手段打侯友宜，「民進黨光明正大就贏你了。」

洪耀福說，轉型正義是歷史複雜的情緒問題，民進黨內或支持者，可能會用報復的心態看待轉型正義，認為「國民黨以前這樣幹我們，我們也要這樣幹他們」，這是很正常的人性。此事給我們教訓，就是民進黨人在執政後，要放下報復的心態，不要變成我們厭惡的國民黨。

至於促轉會事件是否影響民進黨新北市選情？洪耀福說，不是不會造成影響，民進黨在控制，雙方選舉攻防，各種議題都在發展中。對選舉當然是正面與加分多做，減分少做，盡量控制不要有減分。

洪耀福說，促轉會是很重要單位，處理台灣歷史轉型問題，因此在裡面工作的人，要更嚴肅面臨促進轉型問題。此事件對促轉會的公信力受到傷害，促轉會要積極去面臨形象問題。