建置智慧型路燈「奇怪中的奇怪」 柯P允諾調查

2018-09-13 15:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長林欽榮今年5月宣布，要砸1.2億元明年建置1.2萬盞一般型智慧路燈、3年13億元汰換所有路燈。但台北市議員王閔生今下午於議會市政總質詢指，此計畫是「太奇怪中的奇怪」，因一般型智慧路燈最後功能恐只剩下「遠端監控故障」，且有1/3路燈是由台北市政府基金支應，2/3盞卻是廠商自願回饋。就連台北市長柯文哲都於議場質問，這是誰做的決定？允諾1個月調查清楚。

對於今年5月大張旗鼓開記者會宣布3年13億元連續計畫汰換所有路燈，公園處長黃立遠坦言，「那個計劃是沒有的」，明年要透過重劃抵費地基金9713萬元去做4000盞一般型智慧型路燈，5月份的記者會「是一個構想而已」。

王閔生傻眼說，北市府又用基金編列預算，而整個建置過成是「太奇怪中的奇怪」，因公園處也規劃4000盞一般智慧型路燈由基金施作，剩下8000盞路燈卻由廠商「自願性回饋」，「有廠商今天會由政府設置1/3路燈、剩下2/3我掏腰包、錢我來設置？不覺得這...」柯文哲答腔說「這樣就灌水」，柯臉色鐵青接著轉頭問官員「這是誰做的決定？」

王閔生指出，根據一般智慧型路需求書，其功能包括遠端監控、亮滅及亮度調整，故障不亮自動回報及人員巡修即時回報，但民眾恐會晚上亮度減低恐影響安全，該功能最後可能剩下遠端監控；加上中華電信迄今還未取得5G實驗性牌照，很多狀況不清楚，不解幹什麼急著做？柯允諾，一個月內調查清楚。

此外，王閔生也說，北市府也試辦建置10支多功能智慧路燈，228公園的路燈當機、螢幕無法使用，明美公園的路燈螢幕沒顯示資訊，榮星花園路燈更未啟用、USB插孔生鏽，健康公共住宅的路燈則無法拍攝；這些路燈完成驗收，廠商提供的5年保固期合約也僅是參考用。公園處長黃立遠尷尬回應，「這是我們管理疏失，確實要改進」。

王閔生表示，北市府斥資660萬元做10台多功能智慧路燈，每台66萬元，預計要做一個模式出來，但如今民眾無法使用觸動螢幕，還不如拿智慧型手機出來查閱資訊；他疑問明年還要繼續推？難道試辦前沒有想清楚？未來審計部不會質疑嗎？柯文哲坦言，這顯然有問題，會再討論後面怎麼做，這擺明浪費錢；「我沒有管到這裡，但要改進」。