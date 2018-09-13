台灣設計展論壇 林佳龍宣布週末發行競選主題曲個人EP

林佳龍宣佈在這週末發行競選主題曲個人EP，IG放上錄音競選主題曲的照片。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-13 14:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市長林佳龍今天在台灣設計展國際論譠表示，競選曲題曲個人EP將在本週末發行，取名「幸福作陣」為親自錄製與共同創作，強調是將這些年在台中的心情與城市願景都寫在這首歌。

林佳龍昨晚在IG預告發行競選主題曲個人EP，並放上在錄音室錄音的照片，他說歌曲充滿陽光希望，上次競選口號是希望台中，這次是進步台中，把希望、幸福、進步融入這首歌。

台中今年主辦2018台灣設計展，壓軸活動國際論譠今天上場，邀請2014世界設計之都的開普敦副市長伊恩尼爾森簽署花博台中宣言，並邀來基隆市長林右昌分享一起分享城市治理的經驗與成果，提供國內外交流。

兩天國際論壇，先由市長林佳龍與基隆市長林右昌進行城市首長座談，分享城市治理的經驗與成果，並表達設計對於城市發展並帶動產業量能的重要性。林佳龍表示，花博台中宣言是台中爭取申辦2022世界設計之都的重要文件，表達以設計融入城市治理，實現綠色生產、自然生態和人文生活的決心。

開普敦副市長伊恩尼爾森也分享獲開普敦獲選2014世界設計之都的經驗，這個殊榮徹底改變了民眾對自己城市的看法，並改變了工作、和生活的思考方式。