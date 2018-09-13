馬英九到清大奕園 落子替捻香緬懷沈君山

馬英九以落子代替捻香，緬懷沈君山。（記者王駿杰攝）

2018-09-13 14:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕被譽為「才子校長」的清華大學前校長、知名物理學家沈君山，12日病逝於新竹馬偕醫院，享壽87歲。清大校方在奕園擺上鮮花、一幀沈君山照片與一盤未「竟」的棋局，供校內師生追憶，前總統馬英九今天也前來，並在棋局放下一顆棋子，代表以落子代替捻香，緬懷沈君山。

馬英九昨用「正直、善良、睿智、瀟灑」形容沈君山，他說，沈君山長期關心台灣民主發展與兩岸事務，對國家社會貢獻良多，「看起來像小孩，所作所為卻充滿智慧」，他聽到噩耗的當下雖然不感到意外，心中卻浮現深沉的遺憾與懷念。

馬英九今天下午到清大亦園，和學校師長一起追思沈君山，並親自對沈君山的看護黃秀珠致謝，感謝她細心照顧臥病在床的沈君山10年半，清大也將沈君山先前親手寫下的詩文製作成杯墊，贈與馬英九。

清大表示，沈君山在2007年第三度嚴重的中風之後，即失去意識、無法言語。清大為敬愛的沈君山在校園內安排一處居所，由管家及看護細心照料，多年來都相當穩定，未料本月五日沈君山因發燒腹脹入院，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療後，病況一度好轉，但是數日後卻檢查出腸破裂。家屬考量沈君山久病臥床，最後同意不進行侵入性手術治療，讓沈君山自然安詳辭世。