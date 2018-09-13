北市調解勞資糾紛耗時近100天 議員砲轟

台北市長柯文哲（右起）、副市長林欽榮今天（13日）赴市議會接受市政總質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-09-13 15:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藝人「黑人」陳建州曾投資的韋德伍斯健身有限公司「UGym 健身俱樂部」今年7月驚傳無預警歇業，市議員何志偉今在議場質詢時痛批，接獲該健身房員工陳情，從5月為了調解勞資糾紛，前前後後跑了市府、法院十幾趟，耗費將近100天時間才終於領到被積欠的薪資，過程中還要不斷填寫各種表單，勞動局業務高達4成沒有e化，曠日費時又擾民。對此，柯文哲當場允諾，會盡快加速行政流程，該改進的部分會儘快改進。

柯文哲今赴市議會市政總質詢，何志偉提問，若柯只是小診所的柯醫師，診所倒閉又積欠薪資，整個勞資調解程序要花多久時間才合理？聽到柯回答「應該半個月內」，何志偉隨即拿出資料批評，現在市府的問題在於單一窗口要一直跑、一直跑、一直跑，陳情人前前後後光是勞資爭議協調就跑了4次、勞動局又3次、為了領到非自願離職又2次、支付命令去地方法院又去了2、3次，更遑論中間一等在等多少天。

何志偉不滿說，陳情人為此失業又失戀，失去租屋、父親又生病，一個失業造成多大影響，且市府一直在說電子化，勞動局業務卻有高達4成不能線上申請。柯文哲表示，改就改該e化的、該簡化的就解決，花這麼多時間太久就改進。北市勞動局長賴香伶解釋，勞工調解只能儘量壓縮在21天內調解完畢，但會儘量壓縮調解時間，後續發款是由中央的勞保局處理，會再跟中央協調。

此外，何志偉進一步說，該健身房1月至7月期間就陸續發生被銀行列為票信拒往戶、積欠員工薪資、未繳納信託帳戶金、消費爭議等問題，有很多徵兆，要求市府應更早積極介入。北市法務局主任消保官何修蘭解釋，該健身房3月開始就沒有履約保證，但因為橫向聯繫機制不完全，銀行都沒有通知地方消保官，業者倒閉才發現，這已經跟銀行信託公會，要求10月底前把橫向聯繫機制弄好，以後發現有問題，提前介入處理。