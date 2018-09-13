大學校長遴選爭議 葉俊榮：全面檢討

監察院認為教育部對陽明大學與台灣大學校長遴選案處理出現雙重標準，今天約詢教育部長葉俊榮。（資料照）

2018-09-13 13:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院認為，教育部對陽明大學與台灣大學校長遴選案處理出現雙重標準，今天約詢教育部長葉俊榮。葉俊榮會後受訪表示，任何大學校長遴選要盡量能夠做到周延，不要引起太多社會紛擾，教部願意對大學校長遴選制度全面性檢討，並在檢討完後對外說明。

監察院教育及文化委員會今天約詢葉俊榮，會前他被問及台大遴選案或是管中閔批評政治力介入校園時不發一語，快步走入會議室。在約詢兩個小時後，葉俊榮出面受訪表示，昨沒有參加行政院會，而來接受監察院的質問。

針對陽明大學校長遴選過程中，葉俊榮表示，監委主要是針對陽明案的聘任，從糾正內容中進一步質問，雖然是在他上任之前，不過他也進行後續一些了解，並針對「相當教授」的內涵和定義進行釐清。相關部門也一起向監委詳細說明，後續還有大學遴選制度全面性的檢討，現在都在進行中。

葉俊榮強調，未來會針對幾個大學遴選產生的爭議，會負責任完整檢討。任何有關大學的校長遴選要盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾；此外，整個高教也要往前走，他也在這樣基礎上跟監委說明，表示絕對願意承擔檢討制度，檢討內容後續會再對外說明。