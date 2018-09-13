柯P推5萬職缺助退休軍公教 姚文智：司馬昭之心

2018-09-13 14:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲盤點局處職缺，釋出5萬份兼職職缺，優先提供給退休公教人員，民進黨台北市長參選人姚文智今日接受廣播專訪時批評柯口惠實不至，嘴巴講講在騙選票，「司馬昭之心」，被看破手腳是為了選舉，他當市長不會做這樣的事情。另姚文智被問到北市府與台北農產運銷公司的第一果菜批發市場改建案風波，姚認為目前改建案是經營者與使用者需求不一致，若當選市長，北農重啟爐灶，用公開透明機制討論改建案。

黃光芹說到柯為了搶公教票，提出5萬兼職職缺，但勞動局長不支持，也遭受藍營批評，姚文智說，5萬職缺是荒謬的事，柯說是兼職職缺，包括臨時工作、顧問、評審甚至代課老師，他認為是口惠實不至，嘴巴講講在騙票，且涉及就業歧視。

姚文智表示，柯團隊處心積慮在做這些事情，包括花公帑招待區里市政觀光一日遊、巧立名目不到10萬預算案發包給特定人士進行網路與各種管道的廣告置入，但柯過去聲稱決不做置入，這些花很多錢且都是置入，利用市府資源辦活動或做廣告，在幫柯打選舉。

不過姚文智11日面對媒體聯訪時被問到柯釋出5萬職缺，提供給退休公教人員，當時姚文智表示，「要我把這5萬個職缺優留先給那些參與反年改，然後再破壞世大運、鬧場的王八蛋，我做不到！」姚文智今日在廣播專訪澄清，這句話是奉還給柯文哲，柯過去曾指責在世大運鬧場這些人，為了選票反過來說要照顧這些人。

黃光芹認為行政院長賴清德編列1千億退撫基金，跟柯文哲是一樣的，姚文智說，不一樣，這是在國家體制上做調節，但北市這樣做提出的職缺不斷被大家質疑，又不斷再修改，「司馬昭之心」，被看破手腳，直指柯為了選舉，姚說他跟著柯說了那一句話（指王八蛋），或許把選票趕到柯文哲那邊，但他相信社會不會接受這樣事情（指5萬職缺），他當市長不會做這樣事情。

前立委蔡正元在臉書稱讚柯，釋出5萬職缺優先提供退休公教人員，達到撫慰人心的政治效果，這是高招，還認為丁守中跟姚文智的反應太失算了，笨了點，對此姚文智回嗆，「我聽蔡正元的話，我才是笨」。