重新任命促轉會委員？ 政院：事關重大！

重新任命促轉會委員？ 政院發言人谷辣斯．尤達卡：事關重大！（資料照）

2018-09-13 13:14

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨立院黨團今天舉行記者會斥責民進黨意圖以國家機器操弄選舉，要求包括現任促轉會委員、正副研究員即刻全體請辭；行政院重新任命促轉會委員，在未重新改組之前，促轉會暫時停止運作。

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，促轉會委員的任命是否需要全盤來過、重新洗牌，「我覺得事涉重大」，也要請促轉會主委審慎思考，不要讓這樣的狀況再發生，傷害促轉會及政府的威信。

促轉會副主委張天欽被12日被周刊爆料「打侯」，兩度在會議中點名侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，並說「這個如果沒有操作，很可惜」；事發後，他也迅速在12日向黃煌雄主委口頭請辭，以負起政務官應有的責任。國民黨團上午召開記者會要求行政院重新任命促轉會委員，在未重新改組之前，促轉會暫時停止運作。

Kolas今天中午受訪表示，行政院無法接受張天欽的發言與態度，我們認為這傷害了促轉會，也傷害政府整體的信譽，希望這樣的事件不要再發生，我們也期許促轉會委員與同仁共同檢討，以此為鑑。至於張天欽請辭後新的副主委還沒有具體人選，新人選要尊重促轉會主委黃煌雄，張天欽的辭呈也還未送到行政院。

Kolas強調，轉型正義是非常重要的工程與課題，促轉會的委員提名，以及送到立法院的通過，這一整個過程，經歷過很多討論與流程，針對這個單一事件與個人的個別行為，行政院都給予強烈譴責，至於是不是需要到全盤來過、重新洗牌，「我覺得事涉重大」。

她表示，促轉會是獨立機關，行政院尊重促轉會主委，也期勉主委，在這個個案中可以學到教訓，可以有更多的作為，訴諸公信，我們也預期立院對促轉會的監督會更加嚴厲，行政院與促轉會都不會迴避監督。