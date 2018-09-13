時力民調：近4成民眾不知18歲可領公投票

2018-09-13 13:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量日前針對政黨形象、議員提名、公投、議員貪污，以及執政滿意度等部分進行民調，今天召開記者會公布結果，立法院時代力量黨團總召徐永明指出，民調顯示近4成民眾不知道年滿18歲就可領公投票，中選會應加強宣導，讓青年多參與公共事務。出席記者會的台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華也爆料，有接到高中生陳情，學校在11月24日投票日當天安排了輔導課或校外教學，恐阻礙首投族參政權利。

年底除了九合一選舉外，也有許多公投案可能會成案，不過，根據時力公布的民調顯示，公投法修法後，有6成民眾知道公投投票年齡降為18歲，近4成民眾則不知道。此外，有6成民眾表態會領取公投票、3成則不領任何公投票。

徐永明說，這次公投參與度會滿高，這是正面的現象，讓民眾能針對重要政治、政策表達看法，但有3成8民眾不知道18歲可投公投票，這是中選會要努力的，如何宣導讓年輕人多參與公共事務。

出席記者會的台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華說，今年的首投族約有118萬人，若能踴躍參與投票，對年底公投會產生決定性影響，中選會及教育部要趕快加強公投教育。

葉大華也說，接到高中生陳情，學校在11月24日投票日當天安排了輔導課或校外教學，恐阻礙首投族參政權利，這類的狀況都應該要排除。不過被問到是哪些學校，葉大華則不願多談，僅說在努力中。

而現在的民調多調查年滿20歲民眾意見，葉大華也建議，往後民調可以往下調查18歲民眾的意向。

公投議題部分，支不支持以「台灣」為全名，申請參加所有國際運動賽事及西元2020年東京奧運，有超過6成民眾支持、27.8％的民眾則不支持。

另外，年底縣市議員選舉中，各政黨候選人支持度分別為國民黨25.2％、民進黨23.6％、時代力量7.1％、親民黨1.7％、新黨1.3％；各政黨支持度則為國民黨23.9％、民進黨22.5％、時代力量10.5％、親民黨2.3％、新黨1.4％、不偏向任何政黨25.6％。

徐永明表示，時代力量在政黨支持度只有10.5％，這次選舉藍綠歸隊，縣市議員投票上，顯然時代力量還有很大努力空間，政黨認同會不會回到基本盤，這是時代力量要努力的空間，會持續觀察，並作為警惕。

這份民調是5日到7日晚間，時代力量委託趨勢民調公司採電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，成功訪問1068名全台20縣市且年滿20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。