評北市綠營回流、藍營分裂 姚文智：柯丁若落選不意外

民進黨台北市長參選人姚文智一早拜市場掃街拜票，稍後又接受廣播節目專訪。（記者蔡亞樺攝）

2018-09-13 13:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今早接受廣播節目主持人黃光芹專訪，被問到台北市長選舉近來變化，姚文智自信認為，選情逐漸回溫，基層支持者有回流，而且對手柯文哲的政策、兩岸主張跟國民黨立場相近，丁守中面對慰安婦或黨產議題，不斷往威權復辟道路走，柯、丁爭取藍營，批評柯變成國民黨2.0版，結局變成「藍營分裂，綠營回流」，他斷言柯、丁落選是很有可能，不令人意外。

黃光芹提到，前總統陳水扁相當關心姚在這次台北市長選情，認為選戰提市政沒用，因陳當年市政滿意度接近8成，還是連任不成功，姚文智對此表示，首都市民水準非常高，所提出的政策，在他穿梭大街小巷拜票時，知道訊息的民眾都會參與討論，沒接到訊息的會加強溝通。

姚文智也有信心地說，他的選情逐漸回溫，後勢愈來愈好，最近選舉有另一種發酵，他觀察到柯釋出5萬職缺給退休公教人員、探視榮民，許多政治言語與行為都是向藍營招手靠攏，央視更兩次大幅報導柯文哲，看好柯角逐2020總統大選，也讓對手丁守中很吃味。

姚文智認為，這場選舉開始變成綠營回流，柯、丁在爭取藍營選票，柯變成國民黨2.0，無論政策、轉型正義或兩岸立場都跟國民黨，只差幾個字而已，因此他預言選舉結局變成藍營分裂、綠營回流。姚說，風向正在轉，柯近來一連串動作已失去綠營的支持者。

但黃光芹指出，許多年輕人還是沒崩解，「天然獨」還是支持柯文哲，姚文智持不同意見，他說他覺得沒有，時代力量、社民黨、台聯或基進黨等黨派都在轉變，柯市長發現綠營不斷在流失，所以向藍營靠攏。

姚文智強調，在這場三足鼎立的選舉，他的工作就是團結民進黨，堅持價值理念，讓綠營基本盤回流，再繼續提出對北市未來發展的政策，爭取中間選民支持；主持人問若姚、丁都維持綠藍營基本盤，柯文哲是否沒辦法連任，姚認為他們（指柯、丁）落選很有可能，不意外，因為柯的市政沒辦法接受檢驗，言行不一、充斥謊言。