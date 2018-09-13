解決高雄永安水患 邱志偉找錢：缺6億

立委邱志偉邀集水利署等相關單位會商解決永安區水患問題。（記者黃佳琳攝）

2018-09-13 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕永安區北溝排水沿線聚落地勢較低，且排水還沒有完成整治，823豪雨時造成水淹近1公尺深，立委邱志偉邀集相關單位會商，發現資金缺口約6億元，為了能早日解決水患問題，邱要求水利署由前瞻計畫籌措經費，若資金無法全數到位，也將請台電、中油幫忙回饋地方建設，徹底解決永安淹水問題。

高市水利局表示，永安區北溝排水系統已經投資整治經費總計約3億5千萬，預計在明年底前完成排水路整治長度約2公里，系統內抽水站抽水量可達23.5cms，以及橋樑改建8座。

由於系統排水路長，永安里、永華里及新港里3個聚落都位在排水系統上游，需進一步爭取約1億1千萬元的經費完成「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」，聚落淹水改善才能略見成效。

新港里何應成里長補充，雖然水利局目前提報的2件工程短期完成後應可舒緩聚落淹水情形，但是整治北溝排水系統應該要一勞永逸，一次編足第二期及第三期約6億元的工程經費，加速改善永安區淹水問題。

水利署則表示，原則上支持高市府提出「永安區永達路排水系統治理工程」及「永安區北溝排水約2K+000~2K+100護岸新建工程」短期改善工程，至於里長建議北溝整治經費一次到位，水利署恐無法單獨籌措如此龐大預算支應。

邱志偉於會議總結，請水利署由前瞻計畫籌措經費，補助水利局加速辦理短期改善工程並納入北溝第二期經費補助；由於再納入第三期工程經費恐過於龐大，請台電公司、中油公司在北溝第二期及第三期經費前瞻無法到位時，應共同研商配合補助工程預算經費，加速北溝排水全線整治，睦鄰回饋地方建設，徹底解決永安淹水問題。