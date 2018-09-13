談促轉會淪東廠風波 姚文智批柯：不實行轉型正義

民進黨台北市長參選人姚文智北投金龍市場拜票，稍後又接受廣播節目專訪。（記者蔡亞樺攝）

2018-09-13 12:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕促進轉型正義委員會副主委張天欽遭到錄音爆料說促轉會是東廠，並打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引發各界議論。民進黨台北市長參選人姚文智今日接受廣播專訪時表示，張天欽的言行就是得意忘形之人，認為張搞不清楚自己在促轉會的角色；話鋒一轉，姚文智批評台北市長柯文哲跟張一樣，張是頭殼壞掉在選舉有其他想像，柯則是對轉型正義不實行，柯選前說要收回劍潭青年活動中心，選後卻用草約賤租給救國團，違背轉型正義。

姚文智接受廣播主持人黃光芹專訪被問到張天欽「打侯」言論，引發爭議，被國民黨批評為選舉打手，為此張天欽火速請辭，行政院長賴清德更為此出面道歉，黃光芹提問此事是否會影響到選情。

姚文智說，得意忘形的人很多，張就是其中之一，他有什麼辦法能指揮民進黨的立委，頭殼壞掉，他期待促轉會是民主深化價值的機關，跟他這次選舉理念是一樣的，不應該讓旁枝細節所左右，轉型正義應該告別舊時代。

姚文智強調，張的言行被傳出已經讓促轉會染上陰影，促轉會要面對，把事情調查清楚並社會報告說明，但他認為張的這件事對破壞台灣社會與選舉影響是其次，對轉型正義才是重要的，促進轉型正義是他政治信仰很重要的價值，台灣陷入轉型陰霾太久，又染上選舉與個人大放厥詞，他希望不要讓轉型正義扯上選舉，轉型正義要繼續推動。

黃光芹提問此事是否影響選舉？姚文智說，選舉態勢或民調或許有變化，但轉型正義要繼續往前走，就像首都市長要自提人選，民進黨對首都有責任，一路堅定往前走，轉型正義也一樣，不受威權體制遺留的圖騰遺緒所影響。

話鋒一轉姚文智批評他不能諒解柯文哲，指柯跟張對轉型正義態度是一樣的，張是頭殼壞掉想到選舉，另外一個是對轉型正義不實行，柯選前說要收回劍青，選後卻賤租給救國團，選前說一套、選後違背轉型正義，還批評柯對劍青或銅像都是不聞不問，政策討好選民例如釋出5萬職缺給退休公教人員，都是不應該的，他期待不論促轉或市長都應該趕快處理掉這件事，展開歷史新頁，國家要淬鍊新化。