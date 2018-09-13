丁守中扛慰安婦像進228公園：要求日本政府道歉

國民黨台北市長參選人丁守中（右二）今天上午扛起復刻版慰安婦銅像進到二二八公園召開記者會。（記者簡惠茹攝）

2018-09-13 12:32

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天上午扛起復刻版慰安婦銅像進到二二八公園召開記者會，丁守中表示，他當市長以後將在此地設立銅像，讓大家不要忘記慰安婦這段血淚歷史。他更抨擊蔡英文政府對日態度軟弱，要求日本政府和交流協會道歉。

國民黨在台南市黨部日前在台南設置「慰安婦像」，日本「慰安婦之真相國民運動」原幹事藤井實彥前往台南市遞交「質問信」，並做出作勢踹像的動作引起爭議。昨天該組織發出道歉信，並指出藤井已經辭職，但是丁守中認為還不能接受，日本政府和日本台灣交流協會必須道歉。

丁守中指出，台南國民黨部豎立慰安婦銅像後，日本極右派到台灣來對銅像做出踹腳動作，這是非常侮辱台灣人民、侮辱慰安婦阿嬤的行為，他要嚴正向日本政府和日本交流協會表達抗議，對於這樣傷害台灣人民、傷害兩國感情的行為，日本政府應該表達歉意。

此外，丁守中抨擊蔡英文政府態度軟弱，丁表示，慰安婦歷史是一個東亞史、中國史，也是台灣史，更是悲慘人權歷史，歷史不能選擇性記憶，更不應該被遺忘，而在這次慰安婦銅像被踹事件中，民進黨政府非常軟弱他也要向蔡英文政府的軟弱表達不滿，要求駐日代表謝長廷嚴正跟日本政府交涉，要求日本政府道歉。

選擇將二二八公園作為慰安婦銅像放置的預定地，丁守中指出，由於總統府前是人來人往，人潮眾多之處，加上會有許多日本遊客前來總統府觀光，因此將銅像擺放在總統府前、凱達格蘭大道旁，可以讓大家看到的時候，記憶這段悲慘的歷史，不要再犯歷史錯誤。

對於慰安婦之真相國民運動組織已經致歉，藤井實彥辭去幹事一職，丁守中表示，尚不能接受，日本交流協會應該為了促進兩國感情，為這件事情表達歉意，才是真正促進台日關係友好。

至於國民黨被民進黨質疑消費慰安婦議題，丁守中表示，民進黨選擇性遺忘歷史，是最悲哀的一點，血淚人權史不能忘記。

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