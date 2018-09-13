藍議員送「行政中立楷模」嘲諷 南市長這麼做…

蔡育輝（左三）與聯合質詢的國民黨議員將「行政中立楷模」中堂要送給李孟諺（左四），李僅配合拍照，但並拒絕收受。（記者蔡文居攝）

2018-09-13 12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員蔡育輝今天上午質詢時，質疑這次淹水，因民進黨市長參選人黃偉哲選情受影響，市府才放寬淹水補助資格，他並贈送「行政中立楷模」中堂要給代理長李孟諺，藉此嘲諷市府行政不中立，李孟諺也展現風度與議員合照，但拒絕接受該中堂。

蔡育輝在市政總質詢自由發言時間，質疑南市這次淹水，原本只有淹50公分以上才有補助，後來放寬為20公分以上。他質疑說，這次淹水，造成黃偉哲民調下降，「發錢是為民進黨選情低迷才發放的」。

李孟諺則表示，這是誤解，市府是聽到市民的心聲，淹水50公分和淹2、30公分的損失差不多，根據民眾的感受，才針對50公分以下放寬補助。這是比照莫拉克風災辦理，當災情特別大的時侯，以專案的方式處理。

隨後，蔡育輝與國民黨議員李中岑、洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠、張世賢等人將「行政中立楷模」中堂拿到備詢席，要送給李孟諺，李則展現風度配合與議員拍照，但並未收受該中堂。

蔡育輝表示，他歷經多位市長，從來沒看過行政這麼不中立的，用行政資源為黃偉哲輔選，甚至辦活動、做場面給黃偉哲。這顯然已違反行政中立，因此才此以諷刺該做為足可「當選全國行政中立楷模」。