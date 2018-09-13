國民黨新北市長、議員 攜手喊聯合競選

國民黨新北市黨部今（13）日舉行「市長&議員聯合競選記者會」，提名36席，有近10人未出席。（記者何玉華攝）

2018-09-13 12:04

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今（13）日舉行「市長&議員聯合競選記者會」，由市長參選人侯友宜一一送給出席的議員「厚友宜」的友誼牌，議員們簽名後代表聯合競選起跑，包括將在各選區成立聯合競選總部；不過，國民黨在新北市提名36席議員，今天出席的不到30人，市黨部表示，未能出席的議員應該是有其他重要的行程。

侯友宜在致詞時提到，未來當選後，重要的政策都會向議員報告，這是政務推動最重要的環節；他也提到，大家都是一個團隊，希望大家都要有一個觀念，沒有新人、舊人之別，大家都是在拚議員、拚市長，沒有一個人可以只顧自己，希望各區都能全上。

侯友宜在會後被問到未來如果除垢法通過，會不會擔心當選後會被解職?侯友宜說，過去民進黨當他是英雄人才，期待他為民進黨做些事，但他參選以後，把促進轉型正義委員會（促轉會）轉變成東廠，淪為政治打擊異己的工具，羅織罪名，不斷追殺他跟他的家人。

侯友宜說，民進黨政府用這樣的方式對待他，不管訂什麼法令，都有可能會讓台灣人民擔心自己成為下一個侯友宜；他強調，從曝光的內容中發現這是集體性的討論，還有側翼的立委，到底有幾個張天欽，蔡英文總統應該站出來說清楚。

提到鄭南榕自焚案，侯友宜說，他一生做事問心無愧，坦蕩蕩毫無害怕，心中永遠是國家、正義、榮譽這三個不變的價值，他會勇敢走下去，不會被打倒；但對鄭南榕案的始末，侯友宜只以「謝謝大家」帶過。