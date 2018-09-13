藍委訴促轉會解散 蘇貞昌：轉型正義很嚴肅、是幾代人的努力

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-09-13 11:48

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會（促轉會）遭質疑淪為選舉打手，其副主委張天欽已在昨天請辭；國民黨立委繼續追打促轉會應當解散。民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午表示，轉型正義是很嚴肅的事情，許多人受盡委屈、努力了一輩子才看到促轉會，要繼續努力下去，才能還原歷史、澄清真相，給受冤屈受苦難的人一點公平正義，也讓台灣能繼續走下去。

蘇貞昌今天上午11點接受電視台節目邀請錄影，其在會前受訪針對昨天促轉會爭議發表看法。蘇貞昌表示，看過很多人在前面犧牲受盡委屈，自己也努力了一輩子，才在今天看到台灣有促轉會機制要開始運作；昨天第一時間得知促轉會官員說出「非常不適當的講話」，對此非常地生氣，第一時間就回應各界是本於自己的認知，表明自己的態度，沒有跟任何人去商量，「到今天也沒有跟任何人去打過電話」。

蘇貞昌強調，轉型正義是非常嚴肅的事情，是幾代人的努力才走到這一步，無論是目的還是手段，都是很嚴肅的，都要很慎重，不必因為一個官員的瘋言瘋語，不適當的講話來受到影響，「我們要繼續努力下去，才能還原歷史、澄清真相，給受冤屈受苦難的人一點公平正義，也讓台灣能繼續走下去」。

對於促轉會委員應否異動。蘇貞昌回應，已對這件事情表示態度，相關的主管機關要做怎麼樣的決定，都予以尊重。

競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜競選團隊對於促轉會爭議痛批其淪為東廠、選舉打手，發出多篇新聞稿件抨擊。蘇貞昌說，促轉會功能是要發掘真相、還原歷史，這是要很努力的事情，這種事情要去找出當年的素材、證據，誰做了甚麼事、誰怎麼樣在當時做甚麼，都將有歷史公斷，這也是促轉會的功能。

對於選舉期間國民黨恐拿該案做為選舉題材，蘇貞昌繼續強調，促轉會是台灣社會的期待，要很嚴肅地看待，希望各界能夠讓促轉會發揮功能，讓台灣能夠跨過過去的冤屈和苦難。