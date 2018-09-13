抓賄選！嘉義縣編2千萬元查賄獎金

嘉義縣長張花冠宣布編列2千萬元查賄獎金。（記者林宜樟攝）

2018-09-13 11:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天召開定期會，縣議員王啓澧在議會中向嘉義縣長張花冠詢問，前年立委、總統大選時縣府曾編列2千萬元查賄獎金，今年底多合一選舉是否也比照辦理，積極查賄？張花冠回應，已請嘉義縣縣警局編列2千萬元查賄獎金送議會審議，端正選風。

嘉義縣財政稅務局表示，嘉義縣警局2千萬元查賄獎金，財源為中央政府統籌超收款，本次議會定期會送審通過後執行。

嘉義縣9月7日傳出首件賄選案，嘉義地檢署檢察官陳昭廷指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、水上分局及法務部調查局嘉義縣調查站，查獲謝姓市民為太保市某里長參選人及某市民代表參選人現金買票，里長1票2000元、市民代表1票1000元，共3000元買票，謝某坦承犯案，檢方訊後請回。

檢方調查，謝姓市民於8月29日晚上，分別至王姓及龔姓選民住處，以里長每票2000元、市民代表每票1000元共3000元代價，向王姓、龔姓選民買票行賄，要求王、龔投票支持某里長參選人及某市民代表參選人，謝某分別拿出1萬8000元（6票）及1萬5000元（5票）給王姓及龔姓選民時，遭王姓、龔姓選民拒絕，謝某已觸犯公職人員選舉罷免法。