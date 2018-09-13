我貸款海地45億元建設電網 外交部首次證實「近期動工」

2018-09-13 11:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕我與海地合作，針對首都太子港電網建設計畫，改善當地供電。外交部今天表示，我銀行正與海地政府進行貸款程序，非常順利，樂觀看待「近期內就可動工」。外交部也首次證實，此筆商業貸款約1億5千萬美元（約45元億台幣），工期約兩年。

海地總統摩依士5月底訪台時，與蔡總統舉辦雙邊會談、並簽署聯合公報。根據公報內容，兩國在各領域加強合作。兩國後也成立高階工作小組，共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

消息人士曾指出，太子港電網計畫將透過政府開發援助（ODA）模式進行，由我商與海地政府簽約承建、海地政府向我方商業銀行貸款、再撥款給我商。若完成談判，將是我國透過ODA模式，結合台灣公私夥伴關係資源與友邦合作的首例。

外交部拉美司俞大㵢今天在外交部例會中說，我方在摩依士總統訪問後一週，就已到當地考察。目前我輸出入銀行正與海地政府進行貸款程序，非常順利，樂觀看待「近期內就可動工」。俞大㵢也首次證實，此筆商業貸款約1億5千萬美元，工期約兩年，由我台灣海外開發工程公司承建，台電公司則派顧問參與計畫。

俞大㵢也同時提到，我方現在也正有另批技術人員，在海地當地進行其他計畫的可行性評估，「這是國際間都在做的事情」。