《屠殺》作者指為器官與中國議價 柯P怒嗆：跨海告到底

台北市長柯文哲13日出席臺北市107年運動有功團體及人員表揚典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-13 11:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選舉倒數72天，台北市長柯文哲器官移植事件持續延燒，政論節目昨連線專訪爭議書籍《屠殺》作者「伊森．葛特曼」，指確定柯文哲曾經為器官移植跟中國議價。對此，柯文哲今受訪時嚴正駁斥，痛批影片內容經過剪接，揚言將把影片寄給葛特曼，若對方膽敢說影片內容全部同意，他將傾全部力量跨國提告。

伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》（ The Slaughter）一書，影射柯文哲曾涉入中國器官移植市場，在2014年台北市長選舉中鬧得沸沸揚揚，當時柯文哲在辯論會最後拿出葛特曼律委任律師回函逆轉勝，如今因該書中文版即將在台出版，再度引發議論。

柯文哲今早出席體育局「運動有功表揚典禮」前接受媒體聯訪，由於柯文哲曾說《屠殺》作者「伊森．葛特曼」允諾若書再版會修改「原文」內容，但昨葛特曼受訪，卻稱不會更改各國「翻譯」版本，媒體提問兩人說詞似乎有點出入？

柯文哲表示，行程有些遲到就是和幕僚討論，接著他正色宣布，「會把昨天三立的影片寄給葛特曼，我也知道那有剪接過 」，如果對方對播出的影片有不同意，要去跟三立喬，但若他敢回答說出來影片他全部同意，「我會馬上去告他！我會用我全部力量跨國去告他，這實在是，太過分了！」

柯也解釋，器官移植要經過病人到門診掛號、檢查、配對等一連串程序，因為他專職外科加護病房，是台大少數沒有門診病人的醫生，所以手上沒有移植病人、也沒有移植前病人，通常是移植醫師開完刀出了併發症，才會進到加護病房，才會被我看的。

柯拔高語調直言，既然他根本沒有處理移植前的病人，怎麼可能帶病人去中國移植？一開始吳祥輝亂講，他想說等最後再澄清，最後再打他臉，但是如果影片要這樣剪接，「 好！ 可以，我直接對付葛特曼。」聽聞葛特曼表示願意到台灣作證，柯秒答「太好了！就來吧！」