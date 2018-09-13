北市公衛系統傳遭駭！百萬市民個資恐外洩

台北市公衛系統傳出個資外洩疑雲，目前檢調已介入調查，但究竟為系統漏洞或人為操作，有待進一步釐清。（資料照）

2018-09-13 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公衛系統傳出個資外洩疑雲，負責北市公共衛生資訊管理系統的業者涉嫌在平台後門植入木馬病毒，數百萬筆市民個資恐遭外洩販售。北市衛生局今（13）日針對此事回應，表示市府資安人員於8月已發現系統出現異常流量，目前檢調已介入調查，但究竟為系統漏洞或人為操作，則有待進一步釐清。

據《蘋果》報導，台北市公共衛生資訊管理系統是由「慧智達科技股份有限公司」所負責，具70幾個子系統，如職營業相關管理系統、精神病患管理系統、生育補助、行政資訊、績效管理與聯合稽查管理等等。另外，慧智達也負責台北市健康雲系統，幫助市民做個人健康管理，可記錄生理量測資料、健檢與疫苗接種紀錄，以及身心健康問卷的評估結果，每年約10多萬人次使用。

報導指出，新北市政府衛生局的食品工廠管理資訊系統、高雄市工業區居民健康照護管理資訊系統、衛福部的醫療機構替代治療作業管理系統、故宮文物典藏管理系統、國立自然科學博物館學習資源等資訊系統，也都為慧智達所承攬。對於資安疑慮，慧智達表示目前不方便回應。

北市衛生局主任秘書李碧慧回應，市府對衛政相關資訊系統都有資安監測，8月底時已發現流量異常的情形，因此隨即啟動內部調查，因涉及市民個資權益，目前檢調也介入調查，同時也正釐清是否有其它資訊系統受到影響，以及有無其他安全漏洞，若發現將會儘速移除，也會不斷更新系統以加強安全。